Непряева — об отъезде с КМ: мы встречали озлобленных и агрессивно настроенных людей

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала о поведении части норвежских болельщиков перед этапом Кубка мира по лыжным гонкам.
«Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно. Почему? Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: «Уйди отсюда, а?» Ну правда страшновато было.
И представьте — Хольменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен — городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул. Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство — нормальные люди. Но даже если бы трое из ста что-то затеяли, последствия могли быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно настроенных людей», — приводит слова Непряевой «Спорт-экспресс».
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