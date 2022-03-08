«О спорт, ты — мир!» Александр Большунов опубликовал фото на фоне олимпийских колец

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» воодушевляющий пост. На опубликованном фото Большунов позирует на фоне олимпийских колец.

«О спорт, ты – мир!» — подписал снимок Большунов, добавив эмодзи «сложенные вместе ладони».

На прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) согласно рекомендациям МОК отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить сезон на Кубке мира. При этом россиянин являлся вице-лидером соревнований.