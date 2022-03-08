Джессика Диггинс раскритиковала СМИ, назвавшее её феей среди женщин с массивными плечами

Двукратная олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс критически высказалась в адрес издания New York Times.

СМИ опубликовало материал о выступлении Диггинс на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где американка завоевала серебро в марафоне и бронзу в спринте. Джессику возмутила подача её физиологии New York Times, в частности, следующее предложение.

«В спорте, где так много женщин с массивными плечами и бёдрами, Диггинс выглядит как фея в лыжном костюме», — написало американское издание.

«Статья New York Times, в которой сравнивалось моё тело с телами невероятных женщин вокруг меня, стала вредоносной во всех отношениях. Я хочу внести ясность: как тренеры, родители, друзья, товарищи по команде вы не должны комментировать чужие тела, формы и вес.

Слова, на которые мы решаемся, могут оказать большое влияние на человека независимо от того, являются они вдохновляющими или вредными», — написала Диггинс в своём «инстаграме».