Джессика Диггинс раскритиковала СМИ, назвавшее её феей среди женщин с массивными плечами

Двукратная олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс критически высказалась в адрес издания New York Times.
СМИ опубликовало материал о выступлении Диггинс на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где американка завоевала серебро в марафоне и бронзу в спринте. Джессику возмутила подача её физиологии New York Times, в частности, следующее предложение.
«В спорте, где так много женщин с массивными плечами и бёдрами, Диггинс выглядит как фея в лыжном костюме», — написало американское издание.
«Статья New York Times, в которой сравнивалось моё тело с телами невероятных женщин вокруг меня, стала вредоносной во всех отношениях. Я хочу внести ясность: как тренеры, родители, друзья, товарищи по команде вы не должны комментировать чужие тела, формы и вес.
Слова, на которые мы решаемся, могут оказать большое влияние на человека независимо от того, являются они вдохновляющими или вредными», — написала Диггинс в своём «инстаграме».
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