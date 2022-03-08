Тренер норвежских спринтеров оценил возможность участия Клебо в этапе Кубка мира в Фалуне

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил возможность участия четырёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Напомним, после этапа КМ в Лахти (Финляндия) стало известно, что основная спринтерская группа Норвегии заразилась коронавирусом. Клебо также попал в их число. Сегодня, 8 марта, тренерский штаб норвежцев объявил состав на этап в Фалуне. Йоханнес в него не вошёл, однако норвежцы допустили его участие.

«Дни пролетели слишком быстро. Ещё посмотрим (на его тест), но всё выглядит не многообещающе. Поэтому вряд ли Йоханнес будет в Фалуне», — приводит слова Монсена TV2.

Отметим, что Клебо досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус». Однако есть математические шансы на то, что Йоханнес потеряет первое место в спринтерском зачёте КМ.