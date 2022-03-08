Большунов удалил фото в форме сборной СССР. В Норвегии за него Александр подвергся критике

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов удалил из своего «инстаграма» пост с фото в форме сборной СССР.
Отметим, что, помимо фотографий, Большунов удалил пост с видео, на котором делает в том же костюме зарядку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».
Ранее президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте публично подверг Большунова критике за публикацию. Рёсте назвал фотографии «неуместными» в связи с ситуацией на Украине.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) согласно рекомендациям МОК отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить сезон на Кубке мира. При этом россиянин являлся вице-лидером соревнований.
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