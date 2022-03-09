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Наталья Непряева поделилась мнением об Александре Большунове

Наталья Непряева поделилась мнением об Александре Большунове
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Лыжница сборной России Наталья Непряева рассказала, что думает о лидере мужской национальной команды Александре Большунове. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала три медали (одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую), Большунов — пять (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую).

«Действительно, есть один парень, на фоне которого все мои успехи так себе. Спокойно ли отношусь к этому? Меня это вообще не задевает, наоборот, круто, что у нас в команде есть человек, на которого хочется равняться.

Его пример мотивирует. Я ещё не встречала людей, которые бы так ответственно подходили к своему делу», — приводит слова Непряевой ТАСС.

В сезоне-2021/2022 Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов дважды завоёвывал «Большой хрустальный глобус»: в 2020 и 2021 годах.

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