Наталья Непряева поделилась мнением об Александре Большунове

Лыжница сборной России Наталья Непряева рассказала, что думает о лидере мужской национальной команды Александре Большунове. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала три медали (одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую), Большунов — пять (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую).

«Действительно, есть один парень, на фоне которого все мои успехи так себе. Спокойно ли отношусь к этому? Меня это вообще не задевает, наоборот, круто, что у нас в команде есть человек, на которого хочется равняться.

Его пример мотивирует. Я ещё не встречала людей, которые бы так ответственно подходили к своему делу», — приводит слова Непряевой ТАСС.

В сезоне-2021/2022 Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов дважды завоёвывал «Большой хрустальный глобус»: в 2020 и 2021 годах.