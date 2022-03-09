«Было неприятненько». Наталья Непряева рассказала, как восприняла слова Йохауг о русских

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, россиянка Наталья Непряева рассказала, как отреагировала на слова четырёхкратной олимпийской чемпионки, норвежки Терезе Йохауг о русских. Ранее Йохауг, комментируя присутствие сборной России на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), заявила, что русских здесь быть не должно.

«В Лахти всё ещё было нормально, на финише девочки были приветливыми, ничего не изменилось. Единственное, после Терезе дала интервью, в котором заявила, что русских здесь быть не должно. «Ну здрасьте!» — подумала я. Мы только вместе стояли с ней и улыбались друг другу, а тут — на тебе такое. Было неприятненько, не думала, что она так скажет», — приводит слова Натальи Непряевой ТАСС.