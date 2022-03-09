Петтер Нортуг и Глеб Ретивых отреагировали на пост Дарио Колоньи о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг и лыжник сборной России Глеб Ретивых отметились в комментариях под постом четырёхкратного чемпиона ОИ Дарио Колоньи в «Инстаграме».
Ранее Колонья, объявивший о завершении карьеры, написал: «Теперь я оглядываюсь назад, на прекрасную и успешную карьеру. 15 лет назад я и мечтать не смел, что однажды стану четырёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, многократным победителем «Тур де Ски» и общего зачёта Кубка мира. Кроме того, мне выпала честь побывать в местах, которые я никогда бы не увидел; познакомиться с замечательными людьми, которые стали мне хорошими друзьями».
«Спасибо тебе за шоу», — написал Нортуг в комментариях. Что касается Ретивых, то он оставил эмодзи с изображением рук, поднятых в знак торжества.
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