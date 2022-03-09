Александр Большунов показал фото из бани

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новое фото в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан в бане, рядом с Большуновым стоит сервисёр сборной России Андрей Чеглаков.
«Спасибо за баньку», — подписал фото Александр.
Фото: «инстаграм» александра большунова
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
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