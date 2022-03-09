Глава норвежской ассоциации оценил слова Непряевой об угрозах от «отморозков» в Норвегии

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте прокомментировал слова лыжницы сборной России Натальи Непряевой. Ранее Непряева, комментируя вынужденный отъезд национальной команды из Норвегии, заявила: «Уже в России мы с ребятами обсуждали происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно. Почему? Из-за поведения некоторых местных отморозков. Приходили в отель чуть ли не с угрозами».

«Грустно слышать об этом. Угрозы, независимо от того, поступают они на спортивном мероприятии или в других местах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — приводит слова Рёсте NRK.

В сезоне-2021/2022 Наталья Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.