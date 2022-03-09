Йоханнес Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо снялся с этапа Кубка мира в Фалуне, который пройдёт в ближайшие выходные. Об этом сообщает VG, ссылаясь на пресс-релиз сборной Норвегии. Спортсмен не успел восстановиться после коронавируса.
«К сожалению, Йоханнесу ещё рано выходить на старт после заражения ковидом», — сказал тренер норвежцев Арильд Монсен.
Этап в Фалуне — последний в сезоне-2021/2022.
Напомним, Клебо и другие спринтеры мужской сборной Норвегии заразились коронавирусом в преддверии этапов Кубка мира в Драммене и Хольменколлене (Норвегия), которые состоялись на минувшей неделе.
Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем Кубка мира в сезоне-2021/2022. Он опередил россиянина Александра Большунова и финна Ийво Нисканена.
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