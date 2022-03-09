Компания, лыжи которой использует Большунов, приостановила сотрудничество с россиянами

Французская компания Rossignol, лыжи производства которой использует, в частности, лидер мужской сборной России Александр Большунов, объявила о приостановке сотрудничества с российскими спортсменами. Об этом сообщил спортивный директор Rossignol Колин Барбе.

Ранее Большунов опубликовал у себя на странице в «Инстаграме» фотографии из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Большунов подписал серию фотоснимков: «СССР. 1980 год». Вскоре после этого Александр удалил публикации.

«Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol вообще не поддерживает такие посты. Он понял, что совершает ошибку, которой точно не должно было быть, и тут же удалил свой пост.

На данный момент мы полностью поддерживаем решения спортивных федераций о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях. Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами, а также убрали все упоминания на наших сайтах и в соцсетях в отношении этих спортсменов. Мы внимательно следим за развитием событий», — приводит слова Барбе TV2.

Также сообщается, что Большунову разрешено использовать его нынешние лыжи Rossignol, но компания не будет отправлять новые лыжи в Россию.