Сергей Устюгов на выступит на чемпионате России в Сыктывкаре

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин ответил, выступит ли олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов на чемпионате России, который пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование. Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почётного гостя», — приводит слова Крянина ТАСС.

Югорский марафон запланирован на 9 апреля.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгову удалось финишировать с флагом в руках.

Кроме эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принял участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.