Степанова: босс UFC бьётся за россиян. А вот глава FIS первым потребовал их отстранить

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных соревнований.
«Обратили внимание, что российские хоккеисты продолжают выступать в НХЛ? Похоже, их хейтят некоторые «недоболельщики», но ни о каком отстранении Овечкина, Панарина и других речь даже не заходит.
Российские теннисисты продолжают играть – да, в нейтральном статусе, но все же прекрасно знают, откуда родом Даниил Медведев!
Босс UFC Дана Уайт открыто бьётся за то, чтобы российским бойцам разрешили драться в Лондоне.
A вот в лыжных гонках номинальный мировой начальник, глава комитета FIS Вегард Ульванг одним из первых потребовал, чтобы российских лыжников отстранили. А хозяин частной конторы Ski Classics Дэвид Нильссен просто своим личным решением доступ всем русским лыжникам закрыл.
Знаете почему так происходит? У меня есть соображения, и я ими обязательно поделюсь. Вместе с предложением, что нужно делать», — сказала Степанова в своём телеграм-канале.
«Будущее спорта прямо сейчас, возможно, не самое актуальное — но для меня это важно. Наблюдаю, сравниваю, предлагаю...» — добавила лыжница.
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