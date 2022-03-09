Губерниев: мне горько за Большунова. Не выступать же ему теперь на деревянных лыжах

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении французской компании Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами, в том числе с лидером сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым. Компания больше не будет отправлять в Россию новые лыжи.

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать ту компанию, которая ещё не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания. К сожалению, в этой ситуации потеряют все», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».