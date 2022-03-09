М. Дален: во время Birkebeinerrennet Йохауг будет жить на матрасах и сама готовить еду

Менеджер команды Team Ragde Charge, бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Магнар Дален прокомментировал участие четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг в марафоне Birkebeinerrennet, который входит в программу Ski Classics. Йохауг выступит за коллектив, который представляет Дален.

Гонка на 54 км пройдёт 18 марта. Партнёром Йохауг по команде станет другая прославленная норвежская лыжница Марит Бьорген.

«Здорово, что она не бросает сразу после выступления на этапе Кубка мира в Фалуне.

Она будет жить с другими членами команды на матрасах в простом доме неподалёку. Кроме того, она сама будет заниматься приготовлением пищи. Но нам будет по-настоящему весело вместе», — приводит слова Далена Yle.