В Госдуме отреагировали на решение Rossignol приостановить сотрудничество с Большуновым

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении французской компании Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами, в том числе с лидером сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым. Компания больше не будет отправлять в Россию новые лыжи.

«Это глупая ситуация, из-за которой Rossignol сам же будет кусать локти. Я считаю, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и сам Большунов должны внимательно отнестись к разрыву контракта, потому что Большунов сейчас является самым сильным лыжником мира. Это он должен выбирать, а не его. Rossignol делает большую ошибку. Думаю, это хороший урок для нас, с кем заключать договора. Они нашли формальную причину, испугались политического давления.

Сейчас многие спортсмены и команды поддерживают антироссийскую истерию. Rossignol боится негативного фона. Большунов — один, а остальных десятки и сотни спортсменов, с кем могут быть проблемы в будущем.

Rossignol был и на советском рынке. Очень странно, что форма СССР является лакмусовой бумажкой для принятия решения», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».