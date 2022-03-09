Первый тренер Устюгова объяснил, почему Сергей пропустит чемпионат России в Сыктывкаре

Иван Брагин, первый тренер олимпийского чемпиона в эстафете российского лыжника Сергея Устюгова, объяснил, почему подопечный пропустит чемпионат России – 2022, который пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

«На данный момент информация такая, что он не выступит. Сергей хотел заняться своим здоровьем, чтобы в следующем году быть в полной готовности. Он захотел сейчас подлечить старые травмы, которые беспокоят его довольно давно. И пока нет главных стартов, как, например, чемпионат мира, лучше сделать это сейчас, чтобы быть в лучших кондициях дальше. В этом сезоне, скорее всего, он уже не выступит.

Разговоры о завершении карьеры? Нет-нет, это дезинформация. Готовимся к сезону, к чемпионату миру», — приводит слова Брагина сайт «Матч ТВ».