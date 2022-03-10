Устюгов, Легков и Дементьев выступят на Югорском лыжном марафоне

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Сергей Устюгов, Александр Легков и Евгений Дементьев примут участие в Югорском лыжном марафоне, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.



Сообщается, что представители национальной сборной, которые приедут на лыжный марафон, определятся после завершения чемпионата страны. Он будет проходить в Тюмени.



В настоящее время на Югорский лыжный марафон заявилось уже более 2,3 тыс. участников, они представляют 48 регионов страны. Впервые марафон будет проходить в течение двух дней. В программу включили гонку на 50 км, забеги на 5 и 25 км.



Ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В связи с этим им приходится выступать на внутренних турнирах.

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