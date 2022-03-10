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Лыжница Степанова поддержала Мазепина, создавшего фонд помощи отстранённым спортсменам

Лыжница Степанова поддержала Мазепина, создавшего фонд помощи отстранённым спортсменам
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала инициативу пилота Никиты Мазепина, создавшего фонд помощи спортсменам, которые не могут участвовать в соревнованиях по политическим причинам.

«Пилот Формулы-1 Никита Мазепин создаёт Фонд помощи спортсменам, которые «не могут участвовать в соревнованиях по политическим причинам». У нас с Никитой разные виды спорта и несколько разные возможности, но ощущение несправедливости от отлучения от международных стартов нас объединяет.
Мне особенно нравится, что в первую очередь Фонд We compete as one собирается поддерживать наших паралимпийцев, которых отстранили от Игр в последний момент.

Молчать, когда нас лишают прав — это не наш стиль, мы будем бороться, каждый по-своему», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

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