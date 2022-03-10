Французский лыжник Жуве съел сосиску во время Хольменколленского марафона

Французский лыжник Ришар Жуве отлично провёл время на Хольменколленском марафоне, несмотря на не лучший спортивный результат.

Жуве, на минувшей неделе выигравший спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Драммене, в масс-старте не преуспел, показав только пятидесятое время. От победившего норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета француз отстал на 11 минут.

О том, как весело прошёл для Жуве Хольменколленский марафон, можно судить по ролику, который лыжник выложил в TikTok.

Фото: TikTok Ришара Жуве

В разгар гонки один из стоявших вдоль трассы болельщиков протянул Жуве сосиску на «вилке» из ветки.

Фото: TikTok Ришара Жуве

Ришар не растерялся и решил подкрепиться.

Фото: TikTok Ришара Жуве

Он остановился, отправил сосиску в рот и продолжил гонку.

Фото: TikTok Ришара Жуве

Напомним, российские лыжники не принимали участия в Хольменколленском марафоне, так как были вынуждены досрочно завершить выступление в Кубке мира.