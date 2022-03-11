Опубликован старт-лист на пролог классического спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

С 11 по 13 марта в Фалуне (Швеция) пройдёт заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. Соревнования начнутся со спринтерских гонок классическим стилем.
В женском спринте после отмены финала в Тюмени шведская лыжница Майя Дальквист досрочно выиграла «Малый хрустальный глобус». Словенка Анамария Лампич отстаёт от неё на 155 очков, а в случае победы как в квалификации, так и в гонке, сможет получить только 115.
Дальквист выйдет на старт квалификации под третьим номером, Лампич – под 13-м. Между ними стартуют ещё две шведки, Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём, а также Надине Фендрих из Швейцарии и норвежка Майкен Касперсен Фалла.
А вот француз Ришар Жуве ещё может оставить норвежца Йоханнеса Клебо без малого Кубка мира в спринте. Жуве отстаёт от Клебо на 95 очков, но норвежец в отличие от француза не участвует в заключительном спринте сезона и не сможет пополнить очковый запас.
На старт пролога Жуве выйдет раньше основных соперников – под пятым номером. Под седьмым начнёт квалификацию ещё один француз Люка Шанава. Итальянец Федерико Пеллегрино стартует 11-м, китаец Ван Цян – 13-м, а финн Йони Мяки – 15-м. Ещё один фаворит швед Оскар Свенссон получил 29-й стартовый номер.
Квалификация начнётся завтра, 11 марта, в 11:45 мск, четвертьфинальные забеги – в 14:15.
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