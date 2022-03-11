Александр Большунов выложил фото с Непряевой и Терентьевым. На всех медали ОИ-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов выложил новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке Большунов сидит рядом с олимпийской чемпионкой 2022 года Натальей Непряевой и двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине (Китай) Александром Терентьевым.
Фото: «инстаграм» александра большунова
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Непряева добыла золотую награду в эстафете, серебряную в скиатлоне и бронзовую в командном спринте. Что касается Терентьева, то он завоевал две бронзовые медали, а именно в личном и командном спринтах.
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