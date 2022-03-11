Фрида Карлссон рассказала о переживаниях из-за плохой формы
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Шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что никак не может набрать форму. Перед стартом этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция) шведка рассказала о своём состоянии.
«Я не смогла понять состояние своего тела. Не удаётся набрать форму, я потеряла её в Пекине. Наверное, я ещё никогда не находилась в таком плохом состоянии. Приходится признавать это.
Паникую ли я? Да. Это большой стресс. Тяжело испытывать такие чувства, понимать, что твоё тело совершенно неуправляемое. Но также понимаю, что просто сильно устала. У меня есть проблемы со ступнёй. Сейчас я сосредоточена на том, чтобы набрать форму, вернуть», — цитирует Карлссон Expressen.
Сегодня, 11 марта, на этапе Кубка мира в Фалуне пройдут спринтерские гонки.
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