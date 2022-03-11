Юрий Бородавко поделился мнением о Наталье Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что думает об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Наталье Непряевой, занимающейся в его группе.

«Как спортсменка Наталья Непряева — счастье для любого тренера. Достигнув больших успехов, она продолжает упорно работать, выискивать недостатки и новые резервы для роста мастерства. А за пределами лыжных трасс Наташа очень добрый человек. Её отношение к родителям, к сестре, к другим близким для неё людям — это образец для любого.

Ну и вы все видите: Наталья, помимо всего прочего, красивая девушка. Конечно, она пользуется повышенным вниманием со стороны парней. Но могу точно заверить: эта сторона дела никогда не мешала нашей совместной работе и не вредила тренировочному процессу. Наташа — на редкость целеустремлённый человек, а спортивные достижения — это для неё главное в жизни. Более того, она очень упрямая. И человек довольно закрытый, особенно для посторонних людей, так что мало кто видит, как тяжело Наташа переживает каждую свою неудачу. Все свои отрицательные эмоции она держит в себе. На общении с окружающими этот негатив никак не отражается. То есть она ведёт себя сдержанно, ровно и доброжелательно.

А с годами стала ещё более спокойной внешне и дипломатичной. Меня даже огорчает, что Наташа слишком близко к сердцу принимает то, что говорят о ней соперницы в интервью или высказывают о ней мнение иностранные журналисты. Да что там говорить о незнакомых ей иностранцах… Наташу порой могут обидеть какие-то слова её знакомых или коллег по спорту. Да и в своём узком коллективе, преимущественно мужском, парни считают своих подруг по команде настолько своими родными и близкими, что с девушкой могут быть столь же излишне откровенными или пошутить точно так же, как и с близким приятелем», — цитирует Бородавко «Труд».