Большунов показал, как катается на лыжах Rossignol, фирма прекратила с ним сотрудничество
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Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новое видео в своих аккаунтах в соцсетях. На видео он катается на лыжах. Причём для этого российский спортсмен использует лыжи французской фирмы Rossignol.
Ранее предприятие сообщило, что прекращает сотрудничество с российскими спортсменами, включая Большунова. Компания решила отказаться от дальнейшей работы с россиянами из-за военной спецоперации.
Сообщалось, что компания Rossignol разрешает Большунову и дальше использовать свои лыжи, но из-за прекращения сотрудничества сторон новых поставок уже не будет. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что запаса лыж хватит на ближайший сезон. О дальнейших планах компании в отношении россиян пока ничего не говорится.
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