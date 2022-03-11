Большунов показал, как катается на лыжах Rossignol, фирма прекратила с ним сотрудничество

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новое видео в своих аккаунтах в соцсетях. На видео он катается на лыжах. Причём для этого российский спортсмен использует лыжи французской фирмы Rossignol.

Ранее предприятие сообщило, что прекращает сотрудничество с российскими спортсменами, включая Большунова. Компания решила отказаться от дальнейшей работы с россиянами из-за военной спецоперации.

Сообщалось, что компания Rossignol разрешает Большунову и дальше использовать свои лыжи, но из-за прекращения сотрудничества сторон новых поставок уже не будет. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что запаса лыж хватит на ближайший сезон. О дальнейших планах компании в отношении россиян пока ничего не говорится.