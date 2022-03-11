Тренер сборной России предположил, зачем FIS отстранила лыжников от международных гонок

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о первой реакции на отстранение команды от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) и предположил, зачем было принято такое решение.

«Первая реакция — разочарование, поскольку мы прекрасно понимали, что это не персональные санкции против какого-то определённого атлета или против вида спорта. Это было сделано для того, чтобы убрать, отстранить, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство. Хотели ударить по тем людям, которые на виду не только внутри России, но и за рубежом», — цитирует Бородавко «Газета.ру».

В сезоне-2021/2022 мужской зачёт Кубка мира по лыжным гонкам выиграл норвежец Йоханнес Клебо, а женский — россиянка Наталья Непряева. Они одержали досрочные победы.