Вяльбе: победа Непряевой в общем зачёте КМ — возрождение женских лыжных гонок в России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира.
«До последнего тряслись, и я, и тренеры. Хватит ли тех очков Наталье. Слава богу, это случилось. Мне кажется, это как возрождение лыжных гонок у женщин. Всё-таки победы на Олимпиаде и ЧМ — это точечно. А здесь весь сезон, стабильность.
Наталья уже открыла эту дверь. Однозначно должны быть и другие кубки. Пока это только начало.
Дадут ли кубок? Все очки Наталья заработала до того, как вступили в силу все эти санкции. Всё нормально», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее российских спортсменов отстранили от международных соревнований из-за санкций.
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