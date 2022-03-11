Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победителем спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 3 минуты 21,05 секунды. Второй результат показала словенка Анамария Лампич. Её отставание составило 8,41 секунды. Тройку лучших замкнула Майя Дальквист из Швеции. Она уступила Сундлинг 9,54 секунды.

Напомним, российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации Москвы на Донбассе. Из-за этого россияне выступают на внутренних турнирах. Общий зачёт Кубка мира в нынешнем сезоне выиграла россиянка Наталья Непряева. Она досрочно гарантировала себе «Большой хрустальный глобус».

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция). Спринт, женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.21,05.

2. Анамария Лампич (Словения) + 8,41.

3. Майя Дальквист (Швеция) + 9,54.