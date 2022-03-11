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Большунов и Непряева создали каналы в «Телеграме»

Большунов и Непряева создали каналы в «Телеграме»
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В связи с перебоями в работе «Инстаграма» и его предстоящей блокировкой ведущие российские лыжники создают каналы в «Телеграме».

Одними из первых создали и уже активно ведут свои страницы олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Вероника Степанова. С сегодняшнего дня можно подписаться на трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Большунова, а также на Наталью Непряеву, досрочно завоевавшую «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона-2021/2022. Не отстают от молодых коллег и звёзды Сочи-2014 – Александр Легков и Максим Вылегжанин.

Напомним, российские лыжники были вынуждены досрочно завершить международный сезон, так как были отстранены от участия в Кубке мира на фоне конфликта России и Украины.

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