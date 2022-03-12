Терезе Йохауг выиграла коньковую разделку на этапе Кубка мира в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершилась последняя женская гонка, входящая в программу Кубка мира сезона-2021/2022 – коньковая разделка на 10 км. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, опередившая преследовательниц на полминуты. Борьбу за второе место выиграла шведка Йонна Сундлинг, которая опередила американку Джессику Диггинс на 0,4 секунды.

Лыжные гонки. Девятый этап. Фалун, Швеция

Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 22.34,4.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) +35,9.

3. Джессика Диггинс (США) +36,3.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +38,2.

5. Хейди Венг (Норвегия) +42,7.

6. Эбба Андерссон (Швеция) +42,9.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) +50,2.

8. Рози Бреннен (США) +58,9.

9. Марте Сконес (Норвегия) +1.01,1.

10. Дельфин Клодель (Франция) +1.04,0.