Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачёте. Теперь официально

Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. В итоге она опередила занявшую второе место американку Джессику Диггинс на 180 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон.

Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.

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Итоговый общий зачёт

1. Наталья Непряева (Россия) – 973.

2. Джессика Диггинс (США) – 793.

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 772.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 763.

5. Терезе Йохауг (Норвегия) – 735.

6. Хейди Венг (Норвегия) – 704.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 695.

8. Анамария Лампич (Словения) – 683.

9. Йонна Сундлинг (Швеция) – 649.

10. Майя Дальквист (Швеция) – 645.