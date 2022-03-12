Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачёте. Теперь официально

Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. В итоге она опередила занявшую второе место американку Джессику Диггинс на 180 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон.
Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Итоговый общий зачёт
1. Наталья Непряева (Россия) – 973.
2. Джессика Диггинс (США) – 793.
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 772.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 763.
5. Терезе Йохауг (Норвегия) – 735.
6. Хейди Венг (Норвегия) – 704.
7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 695.
8. Анамария Лампич (Словения) – 683.
9. Йонна Сундлинг (Швеция) – 649.
10. Майя Дальквист (Швеция) – 645.
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