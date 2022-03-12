Нисканен выиграл Кубок мира по лыжным гонкам в дистанционном зачёте, Большунов — второй

Финский лыжник Ийво Нисканен первенствовал в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира сезона-2021/2022. Второе место занял россиянин Александр Большунов, третье – норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Итоговый дистанционный зачёт
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 493.
2. Александр Большунов (Россия) – 418.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 413.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 399.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 383.
6. Сьюр Рёте (Норвегия) – 316.
7. Алексей Червоткин (Россия) – 307.
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 304.
9. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 300.
10. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 291.
11. Иван Якимушкин (Россия) – 270.
12. Сергей Устюгов (Россия) – 212.
13. Денис Спицов (Россия) – 205.
14. Артём Мальцев (Россия) – 200…
16. Илья Семиков (Россия) – 180.
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