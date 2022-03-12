FIS поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в Кубке мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием Кубка мира в общем зачёте.
«После второго места в общем зачёте в 2019 году и третьего места в общем зачёте в 2020 году Наталья наконец-то выиграла «Большой хрустальный глобус» Кубка мира FIS по лыжным гонкам сезона-2021/2022.
С нетерпением ждём, когда вы получите свой глобус в доказательство ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем, Наталья», – написано на странице FIS в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице FIS в «Инстаграме».
Непряева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трехкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски» — 2021/2022.
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