FIS поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в Кубке мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием Кубка мира в общем зачёте.



«После второго места в общем зачёте в 2019 году и третьего места в общем зачёте в 2020 году Наталья наконец-то выиграла «Большой хрустальный глобус» Кубка мира FIS по лыжным гонкам сезона-2021/2022.



С нетерпением ждём, когда вы получите свой глобус в доказательство ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем, Наталья», – написано на странице FIS в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице FIS в «Инстаграме».

Непряева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трехкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски» — 2021/2022.