Юлия Ступак: самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе

Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак подвела итоги Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022.

Российские лыжники не смогли завершить выступление на турнире, пропустив этапы в Норвегии и Швеции. Россияне досрочно завершили международный сезон, так как норвежская федерация не пустила их на этапе в Драммене из-за ситуации на Украине. В дальнейшем FIS официально отстранила россиян.

«Неважно, что будет дальше с «Инстаграмом». Мне есть что сказать сейчас. Основная моя мысль — спорт должен объединять. Внутри нашего вида спорта, как и в любом другом, должна быть классная атмосфера. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».