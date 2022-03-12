Юлия Ступак: самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе
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Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак подвела итоги Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022.
Российские лыжники не смогли завершить выступление на турнире, пропустив этапы в Норвегии и Швеции. Россияне досрочно завершили международный сезон, так как норвежская федерация не пустила их на этапе в Драммене из-за ситуации на Украине. В дальнейшем FIS официально отстранила россиян.
«Неважно, что будет дальше с «Инстаграмом». Мне есть что сказать сейчас. Основная моя мысль — спорт должен объединять. Внутри нашего вида спорта, как и в любом другом, должна быть классная атмосфера. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».
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