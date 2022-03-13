Линсбергер одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Оре, Шиффрин — лишь 9-я

В Оре (Швеция) завершились соревнования женщин в слаломе в рамках этапа Кубка мира по горным лыжам. Их победительницей стала олимпийская чемпионка австрийка Катарина Линсбергер. Второй результат показала норвежка Мина Фюрст Холтманн. Тройку призёров замкнула Мишель Гизин из Швейцарии.

Двукратная олимпийская чемпионка (в слаломе и гигантском слаломе) американка Микаэла Шиффрин стала лишь девятой.

Горные лыжи. Кубок мира, Оре. Слалом. Женщины.

1. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1.46,18

2. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – отставание 0,16

3. Мишель Гизин (Швейцария) +0,23

4. Петра Влхова (Словакия) +0,25

5. Лена Дюрр (Германия) +0,34

6. Катарина Труппе (Австрия) +0,71

7. Ана Бучик (Словения) +0,72

8. Мелани Мейар (Швейцария) +0,75

9. Микаэла Шиффрин (США) +0,80

10. Андреа Слокар (Словения) +0,85.