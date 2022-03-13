Александр Большунов показал фото, «на которое не сразу согласился»
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» новый снимок с коллекцией завоёванных Олимпийских наград Пекина-2022.
«Фото, на которое я не сразу согласился, но оно получилось», — подписал снимок Большунов.
Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте.
Позднее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) согласно рекомендациям МОК отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить сезон на Кубке мира. При этом россиянин являлся вице-лидером соревнований.
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