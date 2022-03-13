Шведы Сундлинг и Хальфварссон уверенно выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершился командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступали Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).
Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.
1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91.
2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09.
3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16…
Отметим, что сборная России не принимает участия в соревнованиях, так как была отстранена от международных стартов решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).
- 13 марта 2022
-
16:20
-
15:54
-
15:43
-
15:30
-
14:59
-
13:13
-
12:18
-
11:57
-
11:46
-
11:46
-
10:37
-
09:59
-
00:53
- 12 марта 2022
-
23:57
-
22:45
-
20:30
-
19:24
-
19:02
-
18:48
-
18:19
-
17:18
-
16:40
-
14:37
-
12:25
-
10:56
- 11 марта 2022
-
22:14
-
21:41
-
18:33
-
17:26
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:48
-
15:34