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Шведы Сундлинг и Хальфварссон уверенно выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

Шведы Сундлинг и Хальфварссон уверенно выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне
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В Фалуне (Швеция) завершился командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступали Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.

1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91.
2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09.
3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16…

Отметим, что сборная России не принимает участия в соревнованиях, так как была отстранена от международных стартов решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Фалун, Швеция
Командный Спринт Свободный стиль. Финал
13 марта 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Швеция
23:05.90
2
Норвегия
+10.10
2
Норвегия
+10.10
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