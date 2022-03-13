Шведы Сундлинг и Хальфварссон уверенно выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершился командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступали Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.

1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91.

2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09.

3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16…

Отметим, что сборная России не принимает участия в соревнованиях, так как была отстранена от международных стартов решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).