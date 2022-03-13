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Терезе Йохауг провела последнюю гонку в рамках Кубка мира

Терезе Йохауг провела последнюю гонку в рамках Кубка мира
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг официально завершила карьеру на Кубке мира. Последней гонкой Йохауг стала смешанная эстафета на этапе КМ в Фалуне (Швеция), где сборная Норвегии заняла третье место, уступив США и Финляндии, Терезе являлась финишёром команды.

«На этом всё. Я провела свою последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии.

Это фантастика, что я смогла поставить точку именно в эстафете – вместе с командой, в которой я так много тренировалась и которая помогала мне двигаться вперёд. Это здорово», — приводит слова Йохауг NRK.

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

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