Терезе Йохауг провела последнюю гонку в рамках Кубка мира
Поделиться
Норвежская лыжница Терезе Йохауг официально завершила карьеру на Кубке мира. Последней гонкой Йохауг стала смешанная эстафета на этапе КМ в Фалуне (Швеция), где сборная Норвегии заняла третье место, уступив США и Финляндии, Терезе являлась финишёром команды.
«На этом всё. Я провела свою последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии.
Это фантастика, что я смогла поставить точку именно в эстафете – вместе с командой, в которой я так много тренировалась и которая помогала мне двигаться вперёд. Это здорово», — приводит слова Йохауг NRK.
33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
Комментарии
- 13 марта 2022
-
16:32
-
16:20
-
15:54
-
15:43
-
15:30
-
14:59
-
13:13
-
12:18
-
11:57
-
11:46
-
11:46
-
10:37
-
09:59
-
00:53
- 12 марта 2022
-
23:57
-
22:45
-
20:30
-
19:24
-
19:02
-
18:48
-
18:19
-
17:18
-
16:40
-
14:37
-
12:25
-
10:56
- 11 марта 2022
-
22:14
-
21:41
-
18:33
-
17:26
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:48
Партнерский контент