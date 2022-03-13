Стала известна сумма призовых Непряевой и Большунова за выступления на Кубке мира

Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая «Большой хрустальный глобус», заработала 119 450 швейцарских франков (около $ 128 тыс.) за сезон Кубка мира. Второе место по этому показателю среди женщин заняла норвежка Терезе Йохауг (87 000), третье – американка Джесси Диггинс (76 375).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал больше всех призовых среди российских лыжников. Его доход от выступлений составил 74 025 швейцарских франков (около $ 79 тыс.), сообщается на сайте FIS. По сумме призовых Большунов уступил только победителю общего зачёта норвежцу Йоханнесу Клебо (146 400).

Россиянка Татьяна Сорина получит 20 800 швейцарских франков, Юлия Ступак – 6500, Вероника Степанова – 4850, Христина Мацокина – 1250, Лилия Васильева – 350, Анастасия Рыгалина – 250.

Сергей Устюгов заработал 27 650 швейцарских франков, Денис Спицов – 26 475, Алексей Червоткин – 23 325, Иван Якимушкин – 20 925, Александр Терентьев – 18 500, Артем Мальцев – 10 950, Глеб Ретивых – 10 000, Илья Семиков – 9500, Андрей Мельниченко – 700, Андрей Ларьков – 250, Сергей Ардашев – 200.