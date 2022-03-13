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Рийбер и Хансен выиграли Кубки мира по лыжному двоеборью

Рийбер и Хансен выиграли Кубки мира по лыжному двоеборью
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Норвежские спортсмены Ярль Магнус Рийбер и Гида Вествольд Хансен победили в общем зачёте Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/2022.

Отметим, что Рийбер стал обладателем Кубка мира в четвёртый раз в карьере.

Российские спортсмены не приняли участие в заключительных этапах Кубка мира согласно решению Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Лыжное двоеборье
Кубок мира
Общий зачёт
Мужчины
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 1383.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1362.
3. Винценц Гайгер (Германия) – 979.
4. Йорген Граабак (Норвегия) – 783.
5. Кристьян Илвес (Эстония) – 627.

Женщины
1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 700.
2. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 411.
3. Эма Волавшек (Словения) – 387.
4. Анджу Накамура (Япония) – 364.
5. Анника Сьефф (Италия) – 338.

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