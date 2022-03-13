Рийбер и Хансен выиграли Кубки мира по лыжному двоеборью

Норвежские спортсмены Ярль Магнус Рийбер и Гида Вествольд Хансен победили в общем зачёте Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/2022.

Отметим, что Рийбер стал обладателем Кубка мира в четвёртый раз в карьере.

Российские спортсмены не приняли участие в заключительных этапах Кубка мира согласно решению Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Лыжное двоеборье

Кубок мира

Общий зачёт

Мужчины

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 1383.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1362.

3. Винценц Гайгер (Германия) – 979.

4. Йорген Граабак (Норвегия) – 783.

5. Кристьян Илвес (Эстония) – 627.

Женщины

1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 700.

2. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 411.

3. Эма Волавшек (Словения) – 387.

4. Анджу Накамура (Япония) – 364.

5. Анника Сьефф (Италия) – 338.