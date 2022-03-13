Рейс-директор FIS Пьер Миньерей высоко оценил смешанную эстафету в Фалуне

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей высоко оценил прошедшую в Фалуне смешанную эстафету и рассказал о её перспективах на включение в программу чемпионатов мира.
«Прежде всего мы должны собрать мнения зрителей. Но моё первое ощущение, что сегодня была скоростная и очень интересная гонка. Считаю, что смешанная эстафета показала себя очень хорошо.
Представляет ли эта дисциплина интерес для будущих чемпионатов мира? Не знаю. Мы начали дискуссии в рабочих группах и комитетах. Нужно основательно всё проанализировать и понять, чего мы хотим. Есть желание проводить смешанные соревнования с участием и мужчин, и женщин. Не знаю, коснётся это Кубка мира или чемпионатов мира – или и того, и другого. Нам просто-напросто надо выяснить, какой вариант будет лучшим», — приводит слова Миньерея NRK.
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