Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Носсум: расклад такой, что в опасности эстафеты

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум считает, что, несмотря на зрелищность смешанной эстафеты, убирать какие-либо другие дисциплины из программы соревнований нельзя.
«Смешанная эстафета была очень увлекательной. Скорость, напряжение и много стран, борющихся за победу. Мы видим это соревнование не в последний раз. Что-то нужно убирать, чтобы оно появилось в программе чемпионатов мира? Расклад такой, что в опасности эстафеты. К счастью, не мы занимаемся спортивной политикой, но нет сомнений, что добавить ещё одну дисциплину будет непросто», – приводит слова Носсума NRK.
Напомним, победу в смешанной эстафете 4х5 км в рамках последнего этапа Кубка мира одержала первая сборная США. Второе место завоевал первый коллектив Финляндии. Тройку призёров замкнула первая команда Норвегии.
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