«Наконец-то вернулся». Йоханнес Клебо показал фото с лыжни

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен выложил снимок с лыжной трассы.
«Наконец-то вернулся», — подписал он фото.
Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо
Напомним, Йоханнес Клебо по причине заражения коронавирусом пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.
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