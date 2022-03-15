Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали чемпионами России в супергиганте

На проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по горнолыжному спорту чемпионами страны в супергиганте стали Иван Кузнецов и Юлия Плешкова. Серебряные медали завоевали Александр Андриенко и Екатерина Ткаченко, бронза — у Даниила Симонова и Анны Нагайцевой.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск

Мужчины. Супергигант



1. Иван Кузнецов — 1.06,27

2. Александр Андриенко — 1.06,72

3. Даниил Симонов — 1.07,29.

Женщины. Супергигант



1. Юлия Плешкова — 1.08,84

2. Екатерина Ткаченко — 1.10,67

3. Анна Нагайцева — 1.10,92.

В чемпионате, первенстве и этапе Кубка России по горнолыжному спорту принимают участие более 100 горнолыжников из 14 регионов страны. Общий состав делегаций — 250 человек, среди которых спортсмены, тренеры, специалисты и судьи.