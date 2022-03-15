Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали чемпионами России в супергиганте

На проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по горнолыжному спорту чемпионами страны в супергиганте стали Иван Кузнецов и Юлия Плешкова. Серебряные медали завоевали Александр Андриенко и Екатерина Ткаченко, бронза — у Даниила Симонова и Анны Нагайцевой.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск
Мужчины. Супергигант
1. Иван Кузнецов — 1.06,27
2. Александр Андриенко — 1.06,72
3. Даниил Симонов — 1.07,29.
Женщины. Супергигант
1. Юлия Плешкова — 1.08,84
2. Екатерина Ткаченко — 1.10,67
3. Анна Нагайцева — 1.10,92.
В чемпионате, первенстве и этапе Кубка России по горнолыжному спорту принимают участие более 100 горнолыжников из 14 регионов страны. Общий состав делегаций — 250 человек, среди которых спортсмены, тренеры, специалисты и судьи.
- 15 марта 2022
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:09
-
19:34
-
16:32
-
16:20
-
15:54
-
15:43
-
15:30
-
14:59
-
13:13
-
12:18
-
11:57
-
11:46
-
11:46
-
10:37
-
09:59
-
00:53
- 12 марта 2022
-
23:57
-
22:45
-
20:30
-
19:24
-
19:02