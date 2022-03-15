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Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали чемпионами России в супергиганте

Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
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На проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по горнолыжному спорту чемпионами страны в супергиганте стали Иван Кузнецов и Юлия Плешкова. Серебряные медали завоевали Александр Андриенко и Екатерина Ткаченко, бронза — у Даниила Симонова и Анны Нагайцевой.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск
Мужчины. Супергигант

1. Иван Кузнецов — 1.06,27
2. Александр Андриенко — 1.06,72
3. Даниил Симонов — 1.07,29.

Женщины. Супергигант

1. Юлия Плешкова — 1.08,84
2. Екатерина Ткаченко — 1.10,67
3. Анна Нагайцева — 1.10,92.

В чемпионате, первенстве и этапе Кубка России по горнолыжному спорту принимают участие более 100 горнолыжников из 14 регионов страны. Общий состав делегаций — 250 человек, среди которых спортсмены, тренеры, специалисты и судьи.

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