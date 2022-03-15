Норвежский лыжник Тёнсет разбил лицо при падении во время тренировки

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет разбил лицо при падении во время тренировки, прошедшей в понедельник, 14 марта.

«Я накатил на рыхлый снег, а затем ноги встали поперечно, в то время как верхняя часть тела двигалась вперед на полной скорости. Это даже несколько разрушило мою самооценку. У меня есть небольшая скованность в шее и немного побаливает голова. Это то, чего ты добиваешься, когда падаешь. Хорошо, что не сломал лыжи, палки или нос», — приводит слова Тёнсета NRK.

Напомним, что в субботу, 12 марта Тёнсет выиграл индивидуальную гонку на 15 км вольным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

В субботу Дидрик собирается пробежать марафон Birkebeinerrennet, где также намереваются стартовать Терезе Йохауг и Вильям Порома.