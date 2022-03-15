Дарья Непряева победила в масс-старте на чемпионате России среди юниоров

Чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева выиграла масс-старт на 15 км классическим стилем на юниорском первенстве России, проходящем в Кирово-Чепецке. Компанию на пьедестале почёта ей составили представительница Сахалинской области Анна Кожинова и Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России среди юниоров. Кирово-Чепецк.

Масс-старт. Классический стиль. 15 км.

1.Дарья Непряева (Тверская обл.) 44.10,0.

2. Анна Кожинова (Сахалинская обл.) +13,6.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +16,0.

4. Алена Болонева (Хабаровский край) +19,1.

5. Екатерина Никитина (Мордовия) +29,1.

6. Арина Перевозчикова (Удмуртия) +30,6.

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