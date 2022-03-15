Степанова поблагодарила норвежца Ваттердаля за решение уйти из НОК в знак протеста

Олимпийская чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине в лыжных гонках Вероника Степанова поблагодарила норвежца Ойвинда Ваттердаля за решение уйти из НОК в знак протеста против отстранения российских спортсменов.

«Очень смелый поступок. Я очень благодарна Ваттердалю. Не все могут позволить себе говорить всё, что они думают сейчас.

Иностранные спортсмены лично мне высказывают слова поддержки. Даже где-то извиняются за все, что происходит вокруг. Норвежская и немецкая аудитория поддерживает. Даже из Индии написали. Адекватных людей хватает», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Степанова выразила поддержку норвежскому чиновнику в своём телеграм-канале.

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