Степанова поблагодарила норвежца Ваттердаля за решение уйти из НОК в знак протеста

Олимпийская чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине в лыжных гонках Вероника Степанова поблагодарила норвежца Ойвинда Ваттердаля за решение уйти из НОК в знак протеста против отстранения российских спортсменов.
«Очень смелый поступок. Я очень благодарна Ваттердалю. Не все могут позволить себе говорить всё, что они думают сейчас.
Иностранные спортсмены лично мне высказывают слова поддержки. Даже где-то извиняются за все, что происходит вокруг. Норвежская и немецкая аудитория поддерживает. Даже из Индии написали. Адекватных людей хватает», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что ранее Степанова выразила поддержку норвежскому чиновнику в своём телеграм-канале.
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