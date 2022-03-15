Йоханнес Клебо готовится к благотворительному турниру по гольфу. Видео

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо в «Инстаграме» показал, как готовится к благотворительному турниру по гольфу, который пройдёт 1 июля.

«Понятно, что турнир будет в начале июля, но я ужасно делаю этот поворот. Однако очень ценю советы», — подписал видео Клебо.

Напомним, Клебо по причине заражения коронавирусом пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.