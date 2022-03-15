Йоханнес Клебо готовится к благотворительному турниру по гольфу. Видео
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо в «Инстаграме» показал, как готовится к благотворительному турниру по гольфу, который пройдёт 1 июля.
«Понятно, что турнир будет в начале июля, но я ужасно делаю этот поворот. Однако очень ценю советы», — подписал видео Клебо.
Напомним, Клебо по причине заражения коронавирусом пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:09
-
19:34
-
16:32
-
16:20
-
15:54
-
15:43
-
15:30
-
14:59
-
13:13
-
12:18
-
11:57
-
11:46
-
11:46
Партнерский контент