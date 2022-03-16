«Весна». Юлия Ступак показала свежее фото

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка сделала селфи перед зеркалом.
«Весна», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» юлии ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
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